В Минске завершилась церемония закрытия вторых Европейских игр

На стадионе «Динамо» в Минске завершилась торжественная церемония закрытия вторых Европейских игр, которые проходили в столице Белоруссии с 21 по 30 июня.

Об этом сообщает РИА Новости.

На вторых Европейских играх были разыграны в общей сложности 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Сборная России, завоевав 109 медалей, 44 из которых — золотые, стала первой в общекомандном зачёте соревнований, существенно опередив соперников из Белоруссии (69 медалей, в том числе 24 золотые) и Украины (51 медаль, 16 из которых — золотые), занявших второе и третье места соответственно.

Третьи Европейские игры пройдут в 2013 году в польском Кракове.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия вторых Европейских игр в Минске.