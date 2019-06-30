Путин заявил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне
- @Minsk2019BY
«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — цитирует президента России ТАСС.
На встрече с Томасом Бахом, главой Международного олимпийского комитета (МОК), он также отметил важность присутствия Баха в Белоруссии.
«Это ещё больше повышает ценность медалей, которые здесь завоёвываются», — добавил Путин.
Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске и стала победителем медального зачёта.
Ранее боксёр Муслим Гаджимагомедов признался, что чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019.