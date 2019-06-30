Путин заявил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне

Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации Европейских игр 2019 года в Минске.

«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — цитирует президента России ТАСС.

На встрече с Томасом Бахом, главой Международного олимпийского комитета (МОК), он также отметил важность присутствия Баха в Белоруссии.

«Это ещё больше повышает ценность медалей, которые здесь завоёвываются», — добавил Путин.

Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске и стала победителем медального зачёта.

Ранее боксёр Муслим Гаджимагомедов признался, что чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019.