Путин заявил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне

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Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации Европейских игр 2019 года в Минске.
Путин заявил, что Европейские игры в Минске организованы на высоком уровне
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«Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне», — цитирует президента России ТАСС.

На встрече с Томасом Бахом, главой Международного олимпийского комитета (МОК), он также отметил важность присутствия Баха в Белоруссии.

«Это ещё больше повышает ценность медалей, которые здесь завоёвываются», — добавил Путин.

Сборная России завоевала 109 медалей на Европейских играх в Минске и стала победителем медального зачёта.

Ранее боксёр Муслим Гаджимагомедов признался, что чувствовал поддержку Путина в финальном бою ЕИ-2019.

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