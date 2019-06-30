Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»

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Полузащитник клуба «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луис Диас подтвердил, что получил предложение о переходе от санкт-петербургского «Зенита».
Колумбийский футболист Диас подтвердил, что получил предложение от «Зенита»
  • © Mauro Akiin Nassor/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По словам 22-летнего хавбека, которые передаёт Zona Cero, помимо «Зенита», на него также вышел португальский «Порту».

«Ещё ничего не решено. У меня есть два предложения. Сохраняю спокойствие. Скорее всего, я не буду игроком «Атлетико Хуниор» во второй половине сезона», — рассказал Диас.

Он также отметил, что общался с соотечественниками, игравшими о обоих клубах, и получил от них хорошие отзывы.

Диас выступает за «Атлетико Хуниор» с 2017 года. В общей сложности в его активе 18 голов и шесть результативных передач в 67 матчах за колумбийский клуб.

Ранее сообщалось, что зарплата Диаса в «Зените» составит €1,5 млн в год.

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