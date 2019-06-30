Силва заявил, что потеря Неймара сплотила сборную Бразилии по футболу

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Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва высказал мнение о влиянии отсутствия форварда Неймара на игре национальной команды в Кубке Америки 2019 года.
Силва заявил, что потеря Неймара сплотила сборную Бразилии по футболу
  • Reuters

«Да, потеря Неймара омрачила наше выступление на турнире. Но она придала нам больше мотивации. Травма Неймара застала нас врасплох, но я считаю, что сборная Бразилии смогла восполнить потерю, чтобы продолжить выступление на хорошем уровне», — приводит слова Силвы Goal.

Неймар, являющийся одноклубником Силвы по «Пари Сен-Жермен», получил травму во время тренировки на сборе перед стартом турнира. Вместо него в сборную был вызван форвард «Челси» — Виллиан.

Сборная Бразилии дошла до полуфинала Кубка Америки, где встретится с Аргентиной. Матч пройдёт 3 июля. Начало — в 3:00 мск.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки.

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