Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.

В своём Instagram Фарфан опубликовал общее фото команды, сделанное перед матчем с Уругваем, и сопроводил его подписью: «Горжусь своей бандой».

Сам форвард не смог помочь своей команде из-за серьёзной травмы, которую он получил во время группового этапа. Но и без него перуанцы по пенальти взяли верх над Уругваем и вышли в полуфинал Кубка Америки.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки.