Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику и вышла полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:4) в пользу мексиканцев.
В основное время матча за сборную Мексики забил Рауль Хименес. Команда Коста-Рики ответила голом Брайана Руиса с пенальти.
В серии послематчевых 11-метровых мексиканцы оказались точнее, реализовав пять из шести ударов, в то время как костариканцы промахнулись дважды.
В полуфинале турнира соперником сборной Мексики станет команда Гаити, обыгравшая Канаду — 3:2.
Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу 2019 года.