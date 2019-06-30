Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику и вышла полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу одержала победу над национальной командой Коста-Рики в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 1:1 (5:4) в пользу мексиканцев.

В основное время матча за сборную Мексики забил Рауль Хименес. Команда Коста-Рики ответила голом Брайана Руиса с пенальти.

В серии послематчевых 11-метровых мексиканцы оказались точнее, реализовав пять из шести ударов, в то время как костариканцы промахнулись дважды.

В полуфинале турнира соперником сборной Мексики станет команда Гаити, обыгравшая Канаду — 3:2.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу 2019 года.