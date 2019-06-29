Чехиркин стал чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе
Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин завоевал золото в весовой категории до 77 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
- © Chen Yichen/Xinhua
- globallookpress.com
В финале россиянин одолел армянина Карапета Чаляна.
Третье место разделили швед Алекс Кессидис и представитель Венгрии Тамаш Лоринц.
Ранее борец Зураб Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года в весовой категории до 67 кг.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен