Чехиркин стал чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин завоевал золото в весовой категории до 77 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

© Chen Yichen/Xinhua

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В финале россиянин одолел армянина Карапета Чаляна. Третье место разделили швед Алекс Кессидис и представитель Венгрии Тамаш Лоринц. Ранее борец Зураб Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года в весовой категории до 67 кг.