Чехиркин стал чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе

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Российский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин завоевал золото в весовой категории до 77 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Чехиркин стал чемпионом Европейских игр по греко-римской борьбе
  • © Chen Yichen/Xinhua
  • globallookpress.com

В финале россиянин одолел армянина Карапета Чаляна.

Третье место разделили швед Алекс Кессидис и представитель Венгрии Тамаш Лоринц.

Ранее борец Зураб Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года в весовой категории до 67 кг.

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