Борец Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года

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Россиянин Зураб Кабалоев занял первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.
Борец Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года
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В финальной схватке Кабалоев взял верх над представителем Грузии Шмаги Болквадзе.

Бронзовыми призёрами стали Сослан Дауров и серб Мате Немеш.

Ранее сообщалось, что Степан Марянян завоевал золото Европейских игр — 2019.

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