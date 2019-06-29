Борец Кабалоев завоевал золото Европейских игр 2019 года

Россиянин Зураб Кабалоев занял первое место в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг на Европейских играх 2019 года в Минске.

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В финальной схватке Кабалоев взял верх над представителем Грузии Шмаги Болквадзе. Бронзовыми призёрами стали Сослан Дауров и серб Мате Немеш. Ранее сообщалось, что Степан Марянян завоевал золото Европейских игр — 2019.