Женская сборная Нидерландов по футболу победила Италию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
- © Jack Chan/Chine Nouvelle
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Встреча завершилась со счётом 2:0.
Победу сборной Нидерландов принесли голы Вивиан Мьедемы и Стефани ван дер Грахт, забивших на 70-й и 80-й минутах соответственно.
Соперницами голландок в полуфинале станет победитель противостояния Германия — Швеция.
Действующими чемпионками мира являются представительницы США.
Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ.