Женская сборная Нидерландов по футболу победила Италию и вышла в полуфинал ЧМ-2019

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Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Италии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд.
Женская сборная Нидерландов по футболу победила Италию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
  • © Jack Chan/Chine Nouvelle
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Победу сборной Нидерландов принесли голы Вивиан Мьедемы и Стефани ван дер Грахт, забивших на 70-й и 80-й минутах соответственно.

Соперницами голландок в полуфинале станет победитель противостояния Германия — Швеция.

Действующими чемпионками мира являются представительницы США.

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ.

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