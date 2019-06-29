Женская сборная Нидерландов по футболу победила Италию и вышла в полуфинал ЧМ-2019

Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Италии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд.

© Jack Chan/Chine Nouvelle

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Встреча завершилась со счётом 2:0. Победу сборной Нидерландов принесли голы Вивиан Мьедемы и Стефани ван дер Грахт, забивших на 70-й и 80-й минутах соответственно. Соперницами голландок в полуфинале станет победитель противостояния Германия — Швеция. Действующими чемпионками мира являются представительницы США. Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ.