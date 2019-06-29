Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье
Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
- © Enrico Calderoni/AFLO
- globallookpress.com
По итогам своего выступления Аверина набрала 93,80 балла.
Второе место заняла её сестра Дина Аверина с результатом 89,40 балла. Тройку призёров замкнула Карина Кузнецова.
Ранее сообщалось, что гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019.
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