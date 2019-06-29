Арина Аверина победила на ЧР по художественной гимнастике в многоборье

Арина Аверина заняла первое место в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

© Enrico Calderoni/AFLO

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По итогам своего выступления Аверина набрала 93,80 балла. Второе место заняла её сестра Дина Аверина с результатом 89,40 балла. Тройку призёров замкнула Карина Кузнецова. Ранее сообщалось, что гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019.