Экс-тренер «Анжи» Адиев рассказал о вариантах продолжения карьеры
- © Александр Вильф
- РИА Новости
«У меня были предложения по работе из России, а также из стран ближнего зарубежья. Но мы не сошлись в некоторых нюансах, поэтому решил взять небольшую паузу», — цитирует специалиста РИА Новости.
Магомед Адиев возглавлял «Анжи» с 2018 по 2019 год. Под его руководством клуб занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел в низший дивизион. На протяжении всего сезона «Анжи» испытывал серьёзные финансовые проблемы, из-за которых новый сезон начнёт в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Ранее сообщалось, что Каррера стал претендентом на должность тренера ПАОК.