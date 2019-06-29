Экс-тренер «Анжи» Адиев рассказал о вариантах продолжения карьеры

Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что получал предложения продолжить тренерскую карьеру за рубежом.

«У меня были предложения по работе из России, а также из стран ближнего зарубежья. Но мы не сошлись в некоторых нюансах, поэтому решил взять небольшую паузу», — цитирует специалиста РИА Новости.

Магомед Адиев возглавлял «Анжи» с 2018 по 2019 год. Под его руководством клуб занял 15-е место в Российской премьер-лиге и вылетел в низший дивизион. На протяжении всего сезона «Анжи» испытывал серьёзные финансовые проблемы, из-за которых новый сезон начнёт в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

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