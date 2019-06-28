Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019

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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Сербии в матче Группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года.
Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 77:63 в пользу сербских баскетболисток.

В составе сборной России наибольшую результативность показала Анастасия Шилова, набравшая 11 очков. Евгения Белякова записала в свой актив 9 очков, а Елена Беглова, Жосселина Майга, и Мария Вадеева — по 8 очков.

За сборную Сербии 16 очков набрала Ана Дабович. Ещё 15 очков команде принесла Даяна Бутулия. 14 очков в активе Николины Милич.

Следующим соперником россиянок станет сборная Белоруссии, а сербки сыграют с командой Бельгии.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче Евробаскета-2019.

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