Сборная России потерпела второе поражение на женском Евробаскете-2019
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Встреча завершилась со счётом 77:63 в пользу сербских баскетболисток.
В составе сборной России наибольшую результативность показала Анастасия Шилова, набравшая 11 очков. Евгения Белякова записала в свой актив 9 очков, а Елена Беглова, Жосселина Майга, и Мария Вадеева — по 8 очков.
За сборную Сербии 16 очков набрала Ана Дабович. Ещё 15 очков команде принесла Даяна Бутулия. 14 очков в активе Николины Милич.
Следующим соперником россиянок станет сборная Белоруссии, а сербки сыграют с командой Бельгии.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче Евробаскета-2019.