Сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче Евробаскета-2019
- РИА Новости
Встреча в рамках Группы D завершилась со счётом 67:54 в пользу команды Бельгии.
Самой результативной в составе россиянок стала Мария Вадеева. В её активе дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов.
У сборной Бельгии 29 пунктов и девять подборов на счету Эммы Мессеман.
Свой следующий матч на чемпионате Европы по баскетболу россиянки проведут 28 июня против сборной Сербии. Встреча начнётся в 21:30 мск.
Ранее был назван состав женской сборной России по баскетболу на ЧЕ-2019.