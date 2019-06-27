Сборная России проиграла команде Бельгии в стартовом матче Евробаскета-2019

Баскетболистки сборной России не сумели победить в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы — 2019.

Встреча в рамках Группы D завершилась со счётом 67:54 в пользу команды Бельгии.

Самой результативной в составе россиянок стала Мария Вадеева. В её активе дабл-дабл — 20 очков и 11 подборов.

У сборной Бельгии 29 пунктов и девять подборов на счету Эммы Мессеман.

Свой следующий матч на чемпионате Европы по баскетболу россиянки проведут 28 июня против сборной Сербии. Встреча начнётся в 21:30 мск.

Ранее был назван состав женской сборной России по баскетболу на ЧЕ-2019.