Назван состав женской сборной России по баскетболу на ЧЕ-2019

Стали известны имена 12-ти баскетболисток, которые будут защищать честь страны на чемпионате Европы в Латвии и Сербии.

Наставник женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы-2019. В него вошли следующие игроки:

Защитники: Елена Беглова (УГМК), Евгения Белякова (УГМК), Ксения Левченко («Енисей»), Анна Лешковцева (МБА), Екатерина Федоренкова («Надежда»).

Форварды: Юлия Гладкова («Бембибре», Испания), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова («Надежда»).

Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга («Надежда»).

Чемпионат Евровы по баскетболу среди женских сборных стартует 27 июня. Турнир будет проходить в Сербии и Латвии.

Ранее глава РФБ заявил, что сборная России может попасть в четвёрку сильнейших на ЧМ-2019.