Глава РФБ считает, что сборная России может попасть в четвёрку сильнейших на ЧМ-2019

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира в Китае.
Глава РФБ считает, что сборная России может попасть в четвёрку сильнейших на ЧМ-2019
  • РИА Новости

«Ожидания такие же, как были перед Евробаскетом-2017. Я тогда говорил, что нам по силам пробиться в полуфинал. Надо мной все смеялись. Что в итоге? Пробились! Сейчас скажу то же самое — по потенциалу команда России вполне способна быть в четвёрке лучших», — цитирует президента федерации «Советский спорт».

При этом он допустил, что этого может не произойти, и, возможно, национальная команда не выйдет даже в плей-офф. Но, по его мнению, состав и уровень сборной позволяют добиться успеха. Он также отметил, что подопечным Сергея Базаревича сильно повезло с жеребьёвкой.

«Если бы была возможность выбрать соперников «по вкусу», чтобы повысить шансы на выход в плей-офф, мы ничего бы лучше не придумали. Корея и Нигерия уступают нам в классе. С Аргентиной мы примерно наравне. Это не значит, что нас ждёт лёгкая прогулка. Но мы попали в группу, где всех соперников можем обыгрывать», — добавил Кириленко.

ЧМ по баскетболу пройдёт в период с 31 августа по 15 сентября 2019 года. 

Ранее глава РФБ заявил, что разочарован выступлением сборных России на ЧМ по баскетболу 3×3.

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