Сборная России завоевала девять медалей в седьмой день Европейских игр — 2019

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Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
Сборная России завоевала девять медалей в седьмой день Европейских игр — 2019
  • РИА Новости

По итогам седьмого соревновательного дня россияне завоевали девять медалей: одну золотую и восемь бронзовых.

Теперь в активе национальной команды 81 награда: 33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые.

Второе место в общем зачёте занимает Белоруссия — 21 золотая, 14 серебряных и 24 бронзовые награды. Тройку замыкает сборная Италии — 10 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мухомедьяров завоевал бронзу в гонке по очкам на Европейских играх — 2019.

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