Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2020
- Reuters
Российская команда попала в группу Е, матчи которой пройдут в шведском Мальмё, и сыграет со сборными Дании, Венгрии и Исландии.
🔜 Men’s #ehfeuro2020 Final Tournament Draw: #dreamwinrememberpic.twitter.com/0Mxh5JOi2u— EHF EURO (@EHFEURO) 28 июня 2019 г.
Континентальное первенство 2029 года пройдёт с 9 по 26 января. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу узнала соперников по групповому этапу ЧМ.