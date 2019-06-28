Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2020

Короткая ссылка
По итогам жеребьёвки определились соперники мужской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по гандболу 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.
Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2020
  • Reuters

Российская команда попала в группу Е, матчи которой пройдут в шведском Мальмё, и сыграет со сборными Дании, Венгрии и Исландии.

Континентальное первенство 2029 года пройдёт с 9 по 26 января. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу узнала соперников по групповому этапу ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить