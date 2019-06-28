Стали известны соперники российских гандболистов на ЧЕ-2020

По итогам жеребьёвки определились соперники мужской сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по гандболу 2020 года в Австрии, Швеции и Норвегии.

Российская команда попала в группу Е, матчи которой пройдут в шведском Мальмё, и сыграет со сборными Дании, Венгрии и Исландии.

Континентальное первенство 2029 года пройдёт с 9 по 26 января. В плей-офф выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по гандболу узнала соперников по групповому этапу ЧМ.