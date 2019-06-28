Бадминтонисты Иванов и Созонов завоевали бронзу Европейских игр — 2019

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов заняли третье место в парном турнире по бадминтону на Европейских играх 2019 года в Минске.

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В полуфинале соревнований российский дуэт уступил датчанам Андерсу Расмуссену и Киму Аструпу со счётом 0:2 (17:21, 17:21). Ранее сообщалось, что бадминтонистки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзу Европейских игр — 2019.