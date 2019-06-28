Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова провела видеоэкскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе.

Видеозапись опубликована американским изданием Architectural Digest, для которого россиянка и устроила обзор дома.

«Я была одержима процессом создания дома. Я прилетала с турнира и сразу же шла на строительную площадку или в офис, где работали над проектом. Практически вся работа была полностью на мне, и я ничего никому не делегировала. Что касается стилистики, то я люблю минимализм. В детстве меня окружал этот стиль. Я считаю, что если ты не пользуешься какой-либо вещью, то она не нужна тебе в интерьере», — рассказала Шарапова.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона.