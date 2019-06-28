Российские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона

Российские теннисистки узнали имена соперниц, с которыми сыграют в стартовом раунде Уимблдона.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в первом раунде турнира сыграет с француженкой Полин Пармантье. Светлана Кузнецова — с представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк. Соперницей Дарьи Касаткиной станет Айла Томлянович из Австралии.

Пары с участием других российских теннисисток выглядят следующим образом:

Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич (Швейцария);

Варвара Флинк — Паула Бадоса-Хибберт (Испания);

Виталия Дьяченко — Кристина Младенович (Франция);

Анна Калинская — Магда Линетт (Польша).

Ранее определились соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона.