Российские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона

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Российские теннисистки узнали имена соперниц, с которыми сыграют в стартовом раунде Уимблдона.
Российские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона
  • ©Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в первом раунде турнира сыграет с француженкой Полин Пармантье. Светлана Кузнецова — с представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк. Соперницей Дарьи Касаткиной станет Айла Томлянович из Австралии.

Пары с участием других российских теннисисток выглядят следующим образом:

Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич (Швейцария);

Варвара Флинк — Паула Бадоса-Хибберт (Испания);

Виталия Дьяченко — Кристина Младенович (Франция);

Анна Калинская — Магда Линетт (Польша).

Ранее определились соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона.

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