Российские теннисистки узнали имена соперниц в первом круге Уимблдона
- ©Maksim Konstantinov
- globallookpress.com
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в первом раунде турнира сыграет с француженкой Полин Пармантье. Светлана Кузнецова — с представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк. Соперницей Дарьи Касаткиной станет Айла Томлянович из Австралии.
Пары с участием других российских теннисисток выглядят следующим образом:
Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич (Швейцария);
Варвара Флинк — Паула Бадоса-Хибберт (Испания);
Виталия Дьяченко — Кристина Младенович (Франция);
Анна Калинская — Магда Линетт (Польша).
Ранее определились соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона.