Глава РФБ оценил перспективы выступления «Зенита» в Евролиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал получение санкт-петербургским «Зенитом» уайлд-кард на выступление в Евролиге в сезоне-2019/20.

«Думаю, что перспективы у «Зенита» хорошие. Ему вполне по силам попасть в плей-офф Евролиги. А вот дальше — во многом лотерея. Всё будет зависеть от состава», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он отметил, что выступление в Евролиге трёх российских клубов является очень хорошим явлением для баскетбола в стране.

«В любом случае, три наших клуба — лучше, чем два. Это позволит ещё нескольким российским игрокам получить дополнительную практику на самом высоком уровне»,— добавил глава РФБ.

28 июня стало известно, что «Зенит» получил право сыграть в баскетбольной Евролиге.

Клуб из Санкт-Петербурга стал третьим российским коллективом, который будет выступать на турнире. Помимо «Зенита», в Евролиге сезона-2019/20 также примут участие московский ЦСКА и подмосковные «Химки».

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Андрей Зубков перешёл в «Зенит».