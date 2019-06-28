В Toro Rosso высказались о возможной замене Гасли на Квята в Red Bull

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Представитель команды Toro Rosso высказал мнение о возможной замене француза Пьера Гасли, выступающего за Red Bull, на россиянина Даниила Квята.
В Toro Rosso высказались о возможной замене Гасли на Квята в Red Bull
  • © nph / Bratic
  • globallookpress.com

«Никаких инструкций по этому поводу нам не давали, однако общее настроение в команде таково, что случиться замена может в любой момент. Многие просто не понимают, что происходит с Пьером. Он не может быть настолько плох, чтобы проигрывать Максу Ферстаппену по секунде с круга. Но, возможно, с ним происходит то же самое, что тогда с Даниилом, — даже если нам казалось, что они готовы справиться с давлением, в Red Bull Хельмут Марко просто не даёт им передышки», — приводит Motorsport слова представителя команды.

Россиянин, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив.

Ранее Франц Тост высказался о возможном возвращении Квята в Red Bull.

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