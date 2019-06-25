В Toro Rosso высказались о возможном возвращении Квята в Red Bull

Короткая ссылка
Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост высказал мнение о возможном переходе россиянина Даниила Квята в Red Bull.
В Toro Rosso высказались о возможном возвращении Квята в Red Bull
  • ©Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

«Квят — пилот Red Bull, который находится в аренде у нас. Посмотрим, как будут разворачиваться события в будущем, мне бы хотелось видеть возвращение Даниила в топ-команду, в Red Bull», — приводит слова Тоста Motorsport.

Он отметил, что в подходящих условиях Квят способен показывать самые высокие результаты.

«Не думаю, что Red Bull потеряет лицо, вернув Квята. Решающий фактор в «Формуле-1» — скорость. Если пилот даёт результат, почему бы его не вернуть?» — добавил глава команды из Фаэнцы.

Россиянин, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив.

Ранее Квят высказал мнение, что и без штрафа было бы проблематично побороться за очки на Гран-при Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить