В Toro Rosso высказались о возможном возвращении Квята в Red Bull

Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост высказал мнение о возможном переходе россиянина Даниила Квята в Red Bull.

«Квят — пилот Red Bull, который находится в аренде у нас. Посмотрим, как будут разворачиваться события в будущем, мне бы хотелось видеть возвращение Даниила в топ-команду, в Red Bull», — приводит слова Тоста Motorsport.

Он отметил, что в подходящих условиях Квят способен показывать самые высокие результаты.

«Не думаю, что Red Bull потеряет лицо, вернув Квята. Решающий фактор в «Формуле-1» — скорость. Если пилот даёт результат, почему бы его не вернуть?» — добавил глава команды из Фаэнцы.

Россиянин, начавший свою карьеру в «Формуле-1» в Toro Rosso, выступал за Red Bull полный сезон 2015 года и первые четыре гонки 2016 года, после чего был отправлен обратно в итальянский коллектив.

Ранее Квят высказал мнение, что и без штрафа было бы проблематично побороться за очки на Гран-при Франции.