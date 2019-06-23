Квят считает, что и без штрафа было бы проблематично побороться за очки на Гран-при Франции
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«Я думаю, гонка была неплохой. В конечном счёте мы максимально хорошо выполнили свою работу, на трассе были хорошие сражения», — приводит слова Квята пресс-служба Toro Rosso.
Он отметил, что ему удался красивый обгон гонщика Haas Ромэна Грожана, и добавил, что получил удовольствие от борьбы со своим напарником Александром Албоном.
«Не знаю, где мы финишировали бы, если бы стартовали с более высокой позиции без штрафа, но думаю, что сегодня было сложно финишировать внутри очковой зоны», — подытожил россиянин.
Квят из-за штрафа за замены элементов силовой установки стартовал в гонке, прошедшей на автодроме «Поль Рикар», с 19-й позиции и сумел пересечь финишную черту 14-м.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции.