В «Крыльях Советов» сообщили, что контракт с футболистом Комбаровым ещё не подписан

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Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал присоединение к команде защитника Дмитрия Комбарова.
В «Крыльях Советов» сообщили, что контракт с футболистом Комбаровым ещё не подписан
  • ©spartak.com

«Он присоединился к команде, у нас на сборе много людей. Всю информацию мы будем давать по окончании сборов — 9 июля», — приводит слова Шашкова ТАСС.

Он также отметил, что пока речь не идёт ни о контракте, ни о его сроке.

Предыдущим клубом 32-летнего защитника был московский «Спартак», за который он отыграл девять лет и в составе которого провёл 274 матча и забил 27 мячей. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России сезона-2016/17, а также обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Комбаров объявил о переходе в «Крылья Советов».

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