Бушманов: если Кокорин и Мамаев уйдут на этап вместе, это сломает устоявшуюся систему

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов считает разумным и целесообразным решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о совместном этапировании осуждённых футболистов.

«Решение правильное, разумное и целесообразное. В практике совместное отбытие наказания фигурантами одного дела не предусмотрено, но в нашем случае многое отличается от привычных норм. Если они действительно уйдут на этап все вместе, это сломает устоявшуюся систему. Законом такие действия не запрещены, но подобное происходит редко. Хотя, как ни крути, вся история от начала и до сегодняшнего дня — полный прецедент», — заявил Бушманов RT.

Также адвокат высказал предположение, что подобное решение ФСИН могло быть обсуловлено социальной деятельностью Мамаева, который внёс существенный вклад в пенитенциарную систему России и в улучшение досуга заключённых по всей стране.

Ранее адвокат прокомментировал решение ФСИН об отправке Кокорина и Мамаева в одну колонию.