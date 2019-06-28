Адвокат прокомментировал решение ФСИН об отправке Кокорина и Мамаева в одну колонию

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Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, считает решение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отправить всех фигурантов по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию положительным моментом.
Адвокат прокомментировал решение ФСИН об отправке Кокорина и Мамаева в одну колонию
  • РИА Новости

«Люди, а в нашем случае организация, которая понимает и видит все допущенные при суде и следствии нарушения стремится хоть как-то исправить ситуацию и что-то компенсировать. Объективно ребята вообще не должны были оказаться под стражей и получить тюремные сроки, ведь по реально совершённым деяниям это не предусмотрено. Безусловно, это положительный момент, но, если честно, не думаю, что совместное отбытие наказания хоть как-то исправит ситуацию. Но не исключаю, что у ребят это вызовет положительную реакцию», — заявил Барик RT.

Осуждённые футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий, будут отправлены в одну колонию для отбывания срока наказания по делу о серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее адвокат рассказал о процессе этапирования Кокорина и Мамаева.

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