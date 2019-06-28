Адвокат рассказал о процессе этапирования Кокорина и Мамаева

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, рассказал о процессе этапирования его клиента, а также футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в колонию.

«Сегодня вечером материалы дела в отношении братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого должны поступить из Московского городского суда в Пресненский районный суд. Уже в начале следующей недели апелляционный приговор поступит в СИЗО. Обычно процесс этапирования стартует не сразу, только начнётся решение вопроса о нём», — цитирует адвоката Sport24.

За две потасовки в центре Москвы Александр и Кирилл Кокорины получили полтора года лишения свободы, а футболист Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию.