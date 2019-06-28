Новомосковский «Химик» стал фарм-клубом тульского «Арсенала»

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Химик» сменит название и будет именоваться «Химик-Арсенал» Тула, но продолжит базироваться и выступать в Новомосковске.

Как сообщает пресс-служба «Арсенала», новомосковский «Химик» вошёл в структуру тульского клуба. Команда сменит название на «Химик-Арсенал» Тула, но продолжит тренироваться и выступать в Новомосковске.

«В связи с изменением статуса клуба произойдёт омоложение команды, при этом укрепление состава будет осуществляться за счёт игроков, способных усилить команду, а в перспективе пополнить ряды «Арсенала». Стремлению футболистов развиваться и демонстрировать свои лучшие качества призван помочь статус фарм-клуба, который допускает сквозную заявку с основной командой», — говорится в заявлении.

Ранее тульский «Арсенал» объявил о трансфере Ткачёва.