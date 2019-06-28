Бельгийский теннисист Бемельманс стал рекордсменом Уимблдона

Бельгиец Рубен Бемельманс в шестой раз попал в основную сетку Уимблдона через квалификацию, что является рекордом турнира.

Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 31-летний бельгиец Рубен Бемельманс стал рекордсменом Уимблдона. Победив американца Дональда Янга в квалификации (6:4, 6:4, 6:1), он в шестой раз пробился в основную сетку турнира, что является рекордом соревнования.

На протяжении карьеры Бемельманс не выиграл ни единого титула. В рейтинге АТР он занимает 171-е место.

Ранее сообщалось, что Александрова уступила Плишковой в четвертьфинале теннисного турнира в Истбурне.