Футболист сборной Бразилии Ришарлисон заболел свинкой

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не поможет своей команде в четвертьфинальной встрече Кубка Америки из-за болезни.

Как сообщает Mundo Deportivo, у футболиста сборной Бразилии Ришарлисона диагностирован эпидемический паротит — острое инфекционное заболевание, также известное как свинка.

По информации источника, форварда изолировали от партнёров в гостиничном номере. Участие Ришарлисона в четвертьфинальной встрече Кубка Америки маловероятно. Сообщается, что в лучшем случае бразилец сумеет помочь партнёрам в финале турнира, если команда туда пробьётся.

Ранее жена Фернандо Риксена заявила, что он не собирается прибегать к эвтаназии.