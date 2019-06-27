Футболист сборной Бразилии Ришарлисон заболел свинкой

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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не поможет своей команде в четвертьфинальной встрече Кубка Америки из-за болезни.

Как сообщает Mundo Deportivo, у футболиста сборной Бразилии Ришарлисона диагностирован эпидемический паротит — острое инфекционное заболевание, также известное как свинка. 

По информации источника, форварда изолировали от партнёров в гостиничном номере. Участие Ришарлисона в четвертьфинальной встрече Кубка Америки маловероятно. Сообщается, что в лучшем случае бразилец сумеет помочь партнёрам в финале турнира, если команда туда пробьётся.

Ранее жена Фернандо Риксена заявила, что он не собирается прибегать к эвтаназии.

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