Российские спортсмены завоевали девять медалей в шестой день ЕИ-2019

Шестой соревновательный день принёс сборной России девять медалей на Европейских играх в Минске.

За прошедший соревновательный день сборная России завоевала четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Российские спортсмены продолжают возглавлять общий зачёт Европейских игр, имея в активе 72 медали (32 золотые, 16 серебряных и 24 бронзовые). Второе место у хозяев соревнований, белорусов, с 55 наградами (19, 13, 23). Третьими идут итальянцы с 19 медалями (8, 6, 5).

Ранее сообщалось, что российские велогонщицы победили в командном спринте на ЕИ-2019.