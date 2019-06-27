Блинкова уступила Мартинцовой в финале квалификации Уимблдона
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира, проиграв представительнице Чехии Терезе Мартинцовой.
- Reuters
Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Мартинцовой. Матч длился два часа и 16 минут.
Поединки основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля.
Ранее сообщалось, что Флинк обыграла Рыбакину и квалифицировалась в основную сетку Уимблдона.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен