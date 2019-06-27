Блинкова уступила Мартинцовой в финале квалификации Уимблдона

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Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в основную сетку Уимблдонского теннисного турнира, проиграв представительнице Чехии Терезе Мартинцовой.
Блинкова уступила Мартинцовой в финале квалификации Уимблдона
  • Reuters

Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Мартинцовой. Матч длился два часа и 16 минут.

Поединки основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Флинк обыграла Рыбакину и квалифицировалась в основную сетку Уимблдона.

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