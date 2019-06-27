УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии при жеребьёвке еврокубков

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет разводить клубы из России и Грузии при жеребьёвке в континентальных клубных турнирах.
УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии при жеребьёвке еврокубков
  • Reuters

«Согласно решению, которое было принято исполкомом УЕФА в январе 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть друг против друга. У нас нет никаких планов менять это решение», — цитирует пресс-службу УЕФА «РБК-Спорт».

Несколько грузинских клубов вышли на матч 19-го тура местного чемпионата в футболках с заявлением, что часть территории страны «оккупирована» Россией. Местная федерация футбола поддержала эту акцию.

Ранее Дюков заявил, что в Грузии нарушили правила ФИФА о политической нейтральности.

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