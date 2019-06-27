Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку
- РИА Новости
«Я, Александр Кокорин, обращаюсь к болельщикам и людям, которые на протяжении этого времени поддерживали меня и ребят в такой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам за понимание, поддержку, сопереживание и за многочисленные письма. За то, что не бросили, не отказались от меня и моих друзей», — приводит слова футболиста РИА Новости.
Также Кокорин поблагодарил ФК «Зенит» и врачебный персонал клуба, а также добавил, что главное в его ситуации — сделать выводы и не сдаваться.
Ранее адвокат Мамаева объяснил, почему футболистов не этапируют в колонии.