Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

Осуждённый футболист Александр Кокорин, в данный момент находящийся в СИЗО «Бутырка», обратился к болельщикам и поблагодарил за поддержку во время судебного процесса над ним, его друзьями и братом Кириллом.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь к болельщикам и людям, которые на протяжении этого времени поддерживали меня и ребят в такой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам за понимание, поддержку, сопереживание и за многочисленные письма. За то, что не бросили, не отказались от меня и моих друзей», — приводит слова футболиста РИА Новости.

Также Кокорин поблагодарил ФК «Зенит» и врачебный персонал клуба, а также добавил, что главное в его ситуации — сделать выводы и не сдаваться.

Ранее адвокат Мамаева объяснил, почему футболистов не этапируют в колонии.