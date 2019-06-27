Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку

Короткая ссылка
Осуждённый футболист Александр Кокорин, в данный момент находящийся в СИЗО «Бутырка», обратился к болельщикам и поблагодарил за поддержку во время судебного процесса над ним, его друзьями и братом Кириллом.
Кокорин из СИЗО поблагодарил болельщиков за поддержку
  • РИА Новости

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь к болельщикам и людям, которые на протяжении этого времени поддерживали меня и ребят в такой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам за понимание, поддержку, сопереживание и за многочисленные письма. За то, что не бросили, не отказались от меня и моих друзей», — приводит слова футболиста РИА Новости.

Также Кокорин поблагодарил ФК «Зенит» и врачебный персонал клуба, а также добавил, что главное в его ситуации — сделать выводы и не сдаваться.

Ранее адвокат Мамаева объяснил, почему футболистов не этапируют в колонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить