Адвокат Мамаева объяснил, почему футболистов не этапируют в колонии

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы осуждённого футболиста Павла Мамаева, рассказал, почему его подзащитный вместе с товарищем Александром Кокориным не этапирован в колонию.

«Постановления о приговоре нет в суде, соответственно, оно никак не может попасть в СИЗО. Видимо, суду сложно каким-то образом мотивировать аргументы своего решения. А ведь их обязательно нужно описать в резолютивной части приговора. Ждём каждый день, нам обещали, что бумаги будут на этой неделе. Пока обещания не сдержали», — рассказал Бушманов в разговоре с RT.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а игрока «Краснодара» Павла Мамаева и выступающего в любительской лиге Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Причиной стала серия потасовок в центре Москвы, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель одной из телеведущих Виталий Соловчук.

Ранее адвокат Мамаева заявил, что не знает, в какой колонии будет отбывать срок его подзащитный.