Кербер обыграла Халеп в четвертьфинале теннисного турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне, обыграв румынку Симону Халеп.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч продлился один час и 12 минут.

В полуфинале турнира представительница Германии сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Ранее Карловский проиграл Арнабольди в финале квалификации Уимблдона.