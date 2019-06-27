Кербер обыграла Халеп в четвертьфинале теннисного турнира в Истбурне
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне, обыграв румынку Симону Халеп.
- ©AFP7/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3. Матч продлился один час и 12 минут.
В полуфинале турнира представительница Германии сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Ранее Карловский проиграл Арнабольди в финале квалификации Уимблдона.
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