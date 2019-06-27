Экс-футболист «Спартака» Промес попрощался с «Севильей»

Полузащитник сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес, который подписал контракт с амстердамским «Аяксом», попрощался с «Севильей».

«Моя севильская семья, спасибо вам за всё! Жаль, что вы не смогли увидеть всё, на что я способен на поле. Желаю вам всего наилучшего, никогда вас не забуду», — написал Промес в своём Instagram.

«Аякс» заплатит «Севилье» за трансфер Промеса €15,7 млн. При этом за счёт бонусов сумма может возрасти до €17,2 млн.

Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» летом 2018 года. В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. За «Севилью» он провёл 49 матчей, забил три мяча и отдал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Аякса» де Лигт согласовал контракт с «Ювентусом».