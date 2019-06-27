«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» Нето

Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Норберто Мурары Нето.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/23, а трансферная стоимость игрока составит €26 млн.

При этом «Барселона» может впоследствии доплатить «Валенсии» €9 млн бонусов. Сумма отступных Нето составит €200 млн.

Нето выступал за «Валенсию» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл 47 матчей и пропустил 49 мячей.

Ранее «Валенсия» купила у «Барселоны» голкипера Яспера Силлессена за €35 млн.