Первые в истории Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году

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Первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) состоятся в Казани в 2020 году.
Первые в истории Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики Татарстан.

Участниками соревнований, помимо сборной России, станут Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. При этом отмечается, что в дальнейшем могут быть приглашены и другие страны. 

На Играх, которые пройдут с 20 по 27 августа 2020 года, ожидаются такие виды спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), лёгкая атлетика и баскетбол.

Ранее сообщалось, что сборная России укрепила своё лидерство в медальном зачёте после пятого дня ЕИ-2019.

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