Сборная России укрепила своё лидерство в медальном зачёте после пятого дня ЕИ-2019

Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.

По итогам пятого соревновательного дня россияне завоевали 10 медалей: четыре золотые, две серебряных и четыре бронзовых.

Теперь в активе национальной команды всего 63 награды, из которых 28 золотых, 15 серебряных и 20 бронзовых.

На втором месте медального зачёта располагается Белоруссия, а замыкает тройку лучших Грузия.

Ранее сообщалось, что борец вольного стиля Хизриев стал чемпионом ЕИ-2019 в категории до 125 кг.