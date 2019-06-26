Черчесов считает, что новый лимит на легионеров повысит конкуренцию в командах РПЛ

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) изменить формат лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), который вступит в силу с сезона-2020/21.

«Могу подчеркнуть, что я всегда высказывался именно за ограничение в заявке», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, такой вариант соответствует спортивному принципу и позволяет тренерам не считать количество легионеров на поле во время игры. Он также отметил, что у руководителей клубов есть время, чтобы понять, кто точно из зарубежных футболистов им необходим.

«Такая формула лимита предполагает серьёзную конкуренцию в составе и, соответственно, прогресс в конкурентной среде», — добавил Черчесов.

26 июня РФС принял решение изменить формат лимита с «6 + 5», согласно которому на поле могли находиться не более шести иностранцев, на «8 + 17», который предусматривает восемь легионеров в заявке, но во время матча могут быть задействованы все эти игроки.

Ранее экс-футболист Владимир Быстров выразил мнение, что отменять лимит на легионеров в России бессмысленно.

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