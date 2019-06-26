Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх

Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от Италии на Европейских играх 2019 года в Минске.

Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе национальной команды отличился Юрий Крашенинников, а автогол на свой счёт записал итальянец Симоне Дель Местре. Соперники россиян на это ответили забитыми мячами Франческо Корозинити, Андреа Карпиты и дублем Габриэле Гори.

Для российской сборной это уже второе поражение на соревнованиях.

Ранее Наталья Авдеева заняла второе место в стрельбе из блочного лука на ЕИ-2019.