Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх

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Сборная России по пляжному футболу потерпела поражение от Италии на Европейских играх 2019 года в Минске.
Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 2:4.

В составе национальной команды отличился Юрий Крашенинников, а автогол на свой счёт записал итальянец Симоне Дель Местре. Соперники россиян на это ответили забитыми мячами Франческо Корозинити, Андреа Карпиты и дублем Габриэле Гори.

Для российской сборной это уже второе поражение на соревнованиях. 

Ранее Наталья Авдеева заняла второе место в стрельбе из блочного лука на ЕИ-2019.

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