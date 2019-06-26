Сборная России по пляжному футболу уступила Италии на Европейских играх
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 2:4.
В составе национальной команды отличился Юрий Крашенинников, а автогол на свой счёт записал итальянец Симоне Дель Местре. Соперники россиян на это ответили забитыми мячами Франческо Корозинити, Андреа Карпиты и дублем Габриэле Гори.
Для российской сборной это уже второе поражение на соревнованиях.
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