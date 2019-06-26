СМИ: сын бывшего вице-президента IBU подозревается в причастности к допинговым схемам

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Даниэль Ташлер, сын бывшего вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера, подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой врача Марка Шмидта.
СМИ: сын бывшего вице-президента IBU подозревается в причастности к допинговым схемам
  • РИА Новости

Как сообщает ARD, в настоящее время следствие пытается выяснить роль бывшего биатлониста Даниэля Ташлера в допинговых схемах. По одной из версий, он лишь пользовался услугами доктора Шмидта, по другой — помогал ему находить новых пациентов.

В феврале 2019 года сотрудниками немецкой прокуратуры была вскрыта международная допинговая сеть, которую курировал врач Марк Шмидт. Его клиентами были от 50 до 60 лыжников и биатлонистов.

В 2016 году Ташлер получил двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга, его отец был уволен из IBU и оштрафован, так как именно он связался с допинговым доктором Микеле Феррари с просьбой предоставить сыну запрещённые вещества.

Ранее сообщалось, что боец UFC провалил допинг-тест из-за средства для роста волос.

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