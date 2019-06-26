Гаджиев: в России около 50% детских футбольных тренеров работают без лицензии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев выразил мнение, что руководителям российского футбола необходимо больше времени уделять развитию спорта на детско-юношеском уровне.

«У нас же были годы, когда в футболе были значительные ресурсы. Считаю, это могло дать гораздо больше, если бы мы львиную долю тех денег, что тратили на приглашения звёзд, направили на развитие резерва. Продвинули бы методику, подготовили тренеров. На сегодняшний день в детском футболе у нас 50% тренеров без лицензии», — заявил Гаджиев.

Ранее Гаджиев прокомментировал внедрение лимита на легионеров «8 + 17» в российском футболе.