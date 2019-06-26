СМИ: Буффон ведёт переговоры с «Ювентусом»

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Легендарный итальянский вратарь может вернуться в туринский клуб спустя год после ухода.
СМИ: Буффон ведёт переговоры с «Ювентусом»
  • © Global Look Press

Как сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио, 41-вратарь Джанлуиджи Буффон ведёт переговоры с «Ювентусом» о возвращении в состав команды. По информации источника, опытный голкипер согласен на роль запасного.

Буффон покинул «Ювентус» в 2018 году, проведя 17 лет в клубе. В прошлом сезоне итальянец выступал за ПСЖ, однако не сумел выиграть конкуренцию за место в основном составе, в сумме сыграв 25 матчей за парижан.

Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба.

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