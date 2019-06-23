Футболист ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба

Короткая ссылка
Бразильский защитник французского ПСЖ Дани Алвес объявил, что покидает клуб.
Футболист ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

«Сегодня я заканчиваю очередной цикл в моей жизни, цикл побед, обучения и опыта. Я хотел бы поблагодарить семью ПСЖ за возможность вместе создать страницу в истории клуба», — написал Алвес в своём Instagram.

Игрок перешёл в ПСЖ из итальянского «Ювентуса» в 2017 году. За это время он сыграл 73 матча в составе парижан и забил восемь мячей. Вместе с командой он дважды стал чемпионом Франции и по одному разу выиграл Кубок страны и Кубок лиги.

На данный момент Алвес выступает на Кубке Америки в составе сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар согласился на все условия «Барселоны» для возвращения в команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить