Сборная России осталась лидером медального зачёта ЕИ-2019 после четвёртого дня соревнований

Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.

По итогам четвёртого соревновательного дня россияне завоевали пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Теперь в активе национальной команды всего 53 награды: 24 золотые, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Второе место в общем зачёте занимает Белоруссия — 14 золотых, девять серебряных и 18 бронзовых. Тройку замыкает сборная Грузии — шесть золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Михаил Мельник завоевал серебро в прыжках на батуте на Европейских играх.