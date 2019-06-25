Савиных не сумела пробиться во второй раунд квалификации Уимблдона
Россиянка Валерия Савиных потерпела поражение от бельгийки Янины Викмайер в матче первого раунда квалификации третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
- Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:4, 1:6, 4:6 в пользу бельгийской теннисистки.
Ранее сообщалось, что Флинк и Ивахненко пробились во второй раунд квалификации Уимблдона.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен