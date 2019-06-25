Газзаев предложил отменить компенсированное время в футболе
- РИА Новости
«Хотел бы отметить два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры — офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее. Сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым», — приводит слова Газзаева ТАСС.
Он отметил, что также стоит отказаться от компенсированного времени к основному времени матчей.
«Должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте. Но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено? Нужно, как в хоккее, играть только чистое время», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах.