Газзаев предложил отменить компенсированное время в футболе

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал несколько предложений по изменениями правил игры в футбол.
Газзаев предложил отменить компенсированное время в футболе
  • РИА Новости

«Хотел бы отметить два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры — офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее. Сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что также стоит отказаться от компенсированного времени к основному времени матчей.

«Должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте. Но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено? Нужно, как в хоккее, играть только чистое время», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить