Газзаев предложил отменить компенсированное время в футболе

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал несколько предложений по изменениями правил игры в футбол.

«Хотел бы отметить два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры — офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее. Сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Он отметил, что также стоит отказаться от компенсированного времени к основному времени матчей.

«Должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте. Но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено? Нужно, как в хоккее, играть только чистое время», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что IFAB запретил футболистам атакующей команды вставать в стенку при штрафных ударах.